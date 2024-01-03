İsmail Kartal'dan ilk 11'de zorunlu değişiklik

Trendyol Süper Lig'de 2023'ü lider olarak kapatan ve pazar günü İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ilk 11'inde zorunlu değişiklikler yapacak.
Takımın en önemli isimlerinden biri olan Fred'in yokluğunda merkez orta saha Miguel Crespo-İsmail Yüksek ikilisinden oluşacak.
Bir diğer cezalı isim olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de, sağ kanatta Cengiz Ünder görev yapacak.
Takımın en önemli isimlerinden biri olan Fred'in yokluğunda merkez orta saha Miguel Crespo-İsmail Yüksek ikilisinden oluşacak.
Bir diğer cezalı isim olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de, sağ kanatta Cengiz Ünder görev yapacak.