İsmail Kartal, bu sezon bir ilk peşinde!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçından galip ayrılırsa bu sezon ilk kez 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, bu sezon bir ilk peşinde!
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02 Mart 2022 08:57
Süper Lig'de bu sezon 3. kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Trabzonspor karşısına bir ilki yaşamak için çıkacak.

Sarı-lacivertliler, ligde sadece bir defa, deplasmanda Antalya'ya yenilen lideri, mağlup ederse ilk kez 4'te 4 yapacak. Fenerbahçe sezona 15 Ağustos-29 Ağustos arasında Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay galibiyetleriyle başlamış, 23 Eylül-3 Ekim arası Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa serisi yapmıştı.

Bu 3 takım karşısında 12 Şubat-28 Şubat tarihlerinde yeni bir üçlemeye imza attı. Trabzonspor'u yenerse 4'te 4 yapıp 2.'lik iddiası için de önemli bir virajı dönecek. 

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