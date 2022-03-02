İsmail Kartal, bu sezon bir ilk peşinde!

Süper Lig'de bu sezon 3. kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Trabzonspor karşısına bir ilki yaşamak için çıkacak.



Sarı-lacivertliler, ligde sadece bir defa, deplasmanda Antalya'ya yenilen lideri, mağlup ederse ilk kez 4'te 4 yapacak. Fenerbahçe sezona 15 Ağustos-29 Ağustos arasında Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay galibiyetleriyle başlamış, 23 Eylül-3 Ekim arası Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa serisi yapmıştı.



Bu 3 takım karşısında 12 Şubat-28 Şubat tarihlerinde yeni bir üçlemeye imza attı. Trabzonspor'u yenerse 4'te 4 yapıp 2.'lik iddiası için de önemli bir virajı dönecek.



