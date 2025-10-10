10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

İsmail Kartal Antalyaspor'u reddetti! Gözü Fenerbahçe'de

Antalyaspor'un hocalık teklifine "hayır" diyen 64 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe'deki olası gelişmeleri beklediği iddia edildi.

calendar 10 Ekim 2025 10:14
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldıktan sonra rota tecrübeli isimlere çevrildi. Yönetim, ilk olarak 64 yaşındaki teknik adam İsmail Kartal'a teklif götürdü.

Ancak gelen bilgilere göre deneyimli çalıştırıcı bu teklifi geri çevirdi. İddialara göre Kartal'ın, Fenerbahçe'deki olası gelişmeleri beklemek amacıyla Antalyaspor teklifine olumlu yanıt vermediği ifade edildi.

EROL BULUT İLE TEMASA GEÇİLDİ

Bu gelişmenin ardından Antalyaspor yönetiminin, bir diğer deneyimli isim Erol Bulut ile temasa geçtiği aktarıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
