İsmail Kartal Antalyaspor'u reddetti! Gözü Fenerbahçe'de

Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldıktan sonra rota tecrübeli isimlere çevrildi. Yönetim, ilk olarak 64 yaşındaki teknik adam İsmail Kartal'a teklif götürdü.
Ancak gelen bilgilere göre deneyimli çalıştırıcı bu teklifi geri çevirdi. İddialara göre Kartal'ın, Fenerbahçe'deki olası gelişmeleri beklemek amacıyla Antalyaspor teklifine olumlu yanıt vermediği ifade edildi.
EROL BULUT İLE TEMASA GEÇİLDİ
Bu gelişmenin ardından Antalyaspor yönetiminin, bir diğer deneyimli isim Erol Bulut ile temasa geçtiği aktarıldı.
Fenerbahçe
