İsmail Kartal: '6'da 6 yapıp farkı açalım'

sezon başından beri devam eden yoğun fikstür, önümüzdeki süreçte de bitecek gibi görünmüyor. Süper Lig ve Konferans Ligi nedeniyle haftada 2 maçlık program, Avrupa'da grup aşaması sona erene kadar devam edecek. Ancak Fenerbahçe'nin önünde avantaj sayılacak bir fikstür var.öğrencileri, ligde önümüzdeki 6 maçını da İstanbul'da oynayacak. Özellikle yoğun bir dönemden geçerken şehir dışına çıkmamak ve ailelerle daha çok vakit geçirmek, futbolcular için hem mental hem de fiziki açıdan olumlu olacak.İsmail Kartal da öğrencileriyle yaptığı toplantıda bu duruma dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, ligde İstanbul'da oynayacakları peş peşe 6 maçı kazanmalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Kartal'ın futbolcularına,dediği kaydedildi.