İsmail Çipe eldivenleri devrediyor!

Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen ve ıslıklanan İsmail Çipe kızağa çekiliyor.



Teknik Direktör Torrent'in, taraftarın tepkisine çok şaşırdığı ve Trabzonspor maçında kaleye Fatih Öztürk'ü geçireceği ifade edildi.



Ayrıca, Sacha Boey'nin Hatayspor maçındaki tutuk görüntüsü nedeniyle Kasımpaşa karşısında Yedlin'e forma veren Torrent bu tercihinden de geri adım atıyor. ABD'li futbolcunun kötü oyunu sonrası Torrent'in Sacha Boey'dan artık vazgeçmeyeceği gelen haberler arasında.



