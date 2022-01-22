İsmail Çipe eldivenleri devrediyor!

Galatasaray'da arka arkaya yediği hatalı goller nedeniyle Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen ve ıslıklanan İsmail Çipe kızağa çekiliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İsmail Çipe eldivenleri devrediyor!
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22 Ocak 2022 13:13
İsmail Çipe
İsmail Çipe
Galatasaray
Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen ve ıslıklanan İsmail Çipe kızağa çekiliyor.

Teknik Direktör Torrent'in, taraftarın tepkisine çok şaşırdığı ve Trabzonspor maçında kaleye Fatih Öztürk'ü geçireceği ifade edildi.

Ayrıca, Sacha Boey'nin Hatayspor maçındaki tutuk görüntüsü nedeniyle Kasımpaşa karşısında Yedlin'e forma veren Torrent bu tercihinden de geri adım atıyor. ABD'li futbolcunun kötü oyunu sonrası Torrent'in Sacha Boey'dan artık vazgeçmeyeceği gelen haberler arasında. 

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