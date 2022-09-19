Ismael çaresiz kaldı! Problemlere çözüm bulamadı

Ligin en çok gol atan takımlarından biri olan Beşiktaş savunmada ise son derece kötü bir performans sergiliyor, Valerien Ismael çözüm bulamıyor.



Kalesine gelen son 6 isabetli şutun 6'sı, son 15 şutun ise 10'u gol olan siyah beyazlılar neredeyse pozisyon vermeden ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri durumunda.



İlk olarak 3-3 biten Alanyaspor maçında frikik, penaltı ve Saiss'in kaleyi şaşırmasıyla üç golü kalesinde gören Beşiktaş, ardından Karagümrük maçında kornerden gol yedi.



KALE SANKİ AÇIK



Sonraki Sivas maçında da yaklaşık 25 metreden gelen topu kalesinde gören siyah beyazlılar, Ankaragücü maçında iki golü akan oyun sonrasında yedi.



Başakşehir maçında ağlarla buluşan top da akan oyundan geldi ama Necip'in pas hatası sonrası yenilen gol dışında rakibine şut bile çektirmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Son olarak İstanbulspor maçında da akan oyunda gol tehlikesi yaşamadı Beşiktaş. Gollerden biri yine çok uzaklardan, diğeri de serbest vuruştan geldi.





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