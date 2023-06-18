İskoçya'dan Norveç deplasmanında galibiyet

EURO 2024 A grubu 3. haftasında İskoçya deplasmanda Ullevaal Stadında çıktığı maçta Norveç'i 2-1 mağlup etti.



İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Lyndon Dykes ve 89. dakikada Kenny McLean'ın kaydetti. Norveç'in tek golü 61. dakikada Erling Haaland penaltıdan kaydetti.



İSKOÇYA LİDER



EURO 2024'e katılma konusunda oldukça iddialı bir konuma gelen İskoçya oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla A Grubunda liderliğini pekiştirdi. Norveç ise henüz galibiyet alamadı ve 4. sırada 1 puanda kaldı.



İskoçya bir sonraki maçta kendi sahasında Gürcistan ile karşılaşacak. Norveç'te kendi evinde Güney Kıbrıs'ı ağırlayacak.





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