İşitme Engelliler Voleybol 2. Lig heyecanı devam etti

Karabük'te devam eden İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig'i iki maçla devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Voleybol 2. Lig heyecanı devam etti
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11 Haziran 2022 17:08
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 7 takımın katıldığı organizasyonun ikinci gününde Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0; Çankırı İşitme Engelliler Spor Kulübü de Başkent İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü aynı skorla yendi.

Yarın sona erecek müsabakalar sonunda 2 takım, İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselecek.

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