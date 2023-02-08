Isbia, Phoenix Suns'ı resmen satın aldı!

ABD'li iş adamı Mat Isbia'nın Phoenix Suns takımını Robert Sarver'dan satın alma sürecinin tamamlandığı ve organizasyonun kontrolünü devraldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; NBA.com
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Isbia, Phoenix Suns'ı resmen satın aldı!
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08 Şubat 2023 15:06
ABD'li iş adamı Mat Isbia'nın Phoenix Suns takımını Robert Sarver'dan satın alma sürecinin tamamlandığı ve organizasyonun kontrolünü devraldığı bildirildi.

NBA, son takas günü öncesi Suns'ı denetlemesine izin vermek için mülkiyeti Ishbia'ya devretme sürecini hızlandırmıtı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Ishbia'nın "tamamen organizasyonu denetlemekle meşgul" olduğunu ve "hızlıca etki yaratmanın yollarını bulma yolunda agresif davrandığını" belirtti.

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