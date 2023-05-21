Isaiah Canaan: 'Real Madrid'in hakkını teslim etmeliyiz'

THY EuroLeague finalinde Real Madrid'e kaybeden Olympiakos'ta Isaiah Canaan, maçın ardından konuştu.



Isaiah Canaan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bizden 1 basket daha fazla attılar. Son bölümde çok zorlu isabetler buldular, Real Madrid'in hakkını teslim etmemiz lazım. Benim için çok inişli çıkışlı bir sezon oldu, bildiğiniz üzere yeni bir takıma geldim. Benim için yeni bir tecrübeydi ve buradaki sisteme uyum sağlamam gerekiyordu. Sezon ilerledikçe daha çok ritim bulmaya başladım, bu oyuncu grubuyla çok değerli tecrübeler edindim. Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz ama bu takımda olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Olympiakos müthiş bir kulüp, burada harika takım arkadaşlarım var. Takım arkadaşlarım ve koçumuz bana güveniyorlar, ben de her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elbette burada 1 yıl daha kalmak isterim, Olympiakos'ta kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Neler olacağını göreceğiz. Bu mağlubiyeti kabullenmek çok zor. Şampiyonluk için çok mücadele ettik, elimizden gelenin en iyisini yaptık ama olmadı. Elbette Real Madrid de harika mücadele etti. Bizden sadece 1 basket daha fazla attılar ve o basket sonucu belirledi."



