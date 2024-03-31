İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonu

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle Fenerbahçe'nin en büyük hücum kozlarından biri oldu. Bu sezon 39 maça çıkan milli futbolcu; 14 gol, 9 asist üretti.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2024 10:03
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ki performansıyla dikkat çekiyor.

BU SEZON RAKAMLARI

Sağ kanatta görev yapan İrfan Can, ön alan baskısı ve hücumdaki etkinliğiyle göz dolduruyor. Bu sezon sarı lacivertli formayla 39 maça çıkan milli futbolcu; 14 kez fileleri havalandırırken, 9 da asist yaptı.

İSTİKRAR YAKALADI

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 42 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Önceki sezonlarda inişli çıkışlı bir grafik çizen İrfan Can, form düzeyinde istikrarı yakaladı.

EN ÇOK ŞANS BULAN İSİM

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle formunu yükselten milli oyuncu, tecrübeli teknik direktörün en çok şans verdiği isimler arasında yer aldı.

Ligde maç başına ortalama 4 top çalan İrfan Can Kahveci, yüzde 80 pas isabet oranıyla oynuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery