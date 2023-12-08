'nin 4-1'lik Sivasspor galibiyetine attığı muhteşem golle damga vuran, şimdi gözünümaçına çevirdi.İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 4-3 kaybedilen derbide son saniyelerde harika gol atsa da bunun bir getirisi olmamıştı.Cumartesi günü oynanacak dev mücadele için sabırsız olan İrfan Can, bu kez Fenerbahçe'ye galibiyeti getirecek gol ya da goller atmanın peşinde.Yıldız oyuncu, 24 maçta 10 kez ağları sarsıp, 6 asist yaparak şimdiden en skorer sezonunu geride bıraktı.