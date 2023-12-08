İrfan Can Kahveci'nin gözü Beşiktaş maçında

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldız İrfan Can Kahveci, Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için sabırsızlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'nin gözü Beşiktaş maçında
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08 Aralık 2023 08:51
Fenerbahçe'nin 4-1'lik Sivasspor galibiyetine attığı muhteşem golle damga vuran İrfan Can Kahveci, şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 4-3 kaybedilen derbide son saniyelerde harika gol atsa da bunun bir getirisi olmamıştı.

Cumartesi günü oynanacak dev mücadele için sabırsız olan İrfan Can, bu kez Fenerbahçe'ye galibiyeti getirecek gol ya da goller atmanın peşinde.



EN SKORER SEZONUNU GERİDE BIRAKTI

Yıldız oyuncu, 24 maçta 10 kez ağları sarsıp, 6 asist yaparak şimdiden en skorer sezonunu geride bıraktı.  

 
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