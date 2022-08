İrfan Can Kahveci'den müthiş dönüş

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynadığı rövanşta sakatlanan İrfan Can Kahveci, 6 maçlık aranın ardından Austria Wien karşısında 11'de sahaya çıktı.



Viyana'daki ilk maç ile ligdeki Adana Demir maçlarında kadroda olmasına karşın süre alamayan yıldız futbolcu kadroya golle döndü.



44. dakika Rossi'nin kullandığı kornerde Luan Peres'in topukla çevirdiği topu ağlara gönderen İrfan Can bu sezonki ilk golünü attı. Henüz 4. dakikada da ceza sahası dışından şık bir vuruşla fileleri sarsan ancak ofsayt nedeniyle golü geçerli sayılmayan İrfan Can 70'te ise aşırtma bir golle dublesini yaptı.



77. dakikada yerini genç yıldız Arda Güler'e bırakan Kahveci'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ