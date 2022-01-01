Portekiz'de Pepe en yaşlı futbolcu

Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı futbolcusu oldu.



Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı futbolcusu ünvanını elde etti.



Pepe, Çekya müsabakasında 41 yaş 113 günlükken takımının formasını giydi.



Tecrübeli oyuncu, futbolseverlerin aklında maçlarda giydiği gri eşofmanıyla yer eden Macar kaleci Gabor Kiraly'nin 40 yaş 86 günlük rekorunu kırdı.



