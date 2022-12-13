İrfan Can Eğribayat, Göztepe'yi umutlandırdı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Göztepe'den sezon başında Süper Lig lideri Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden kaleci İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında gösterdiği performansla göz doldurdu.Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Altay'ın belinden sakatlanmasının ardından sezona 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yla yapılan özel maçlarda şans bulan İrfan Can, yaptığı kurtarışlarla güven verdi.Geçen sene Süper Lig'e veda eden Göztepe'de taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan, ardından hazırlık döneminde affedilerek satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can'ı sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna dahil edeceği iddia edildi. Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli belirlemişti.