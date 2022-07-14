İrfan Can'dan Mesut Özil'e duygusal veda

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'e veda mesajı paylaştı.
Milli futbolcu yaptığı açıklamada Mesut Özil'e öğrettikleri için teşekkür ettiğini belirterek şu sözleri kullandı:
"Küçük yaşlarda videolarını izleyip, sonrasında seninle aynı forma altında oynamak, senin o güzel kalbini görmek, seni tanımak, benim için çok büyük bir gururdu. Bana öğrettiğin herşey için sana teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun abim."
Milli futbolcu yaptığı açıklamada Mesut Özil'e öğrettikleri için teşekkür ettiğini belirterek şu sözleri kullandı:
"Küçük yaşlarda videolarını izleyip, sonrasında seninle aynı forma altında oynamak, senin o güzel kalbini görmek, seni tanımak, benim için çok büyük bir gururdu. Bana öğrettiğin herşey için sana teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun abim."
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