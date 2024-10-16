İrfan Can'dan flaş paylaşım!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci, kontratı bitecek bir diğer takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile birlikte dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can'dan flaş paylaşım!
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16 Ekim 2024 12:07
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizinden müzik kullanan İrfan'ın paylaşımındaki, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik." sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten iki oyuncu için ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray haberleri çıkarken, İrfan Can Kahveci'nin bu paylaşımı ezeli rakip haberlerine gönderme olarak yorumlandı.

PERFORMANSLARI

Fenerbahçe forması altında 140 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 28 asist yaptı.

Sarı-lacivertli formayla 145 maça çıkan Osayi-Samuel ise 7 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

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