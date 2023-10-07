İrfan Buz: 'Bir pozisyonumuz maçın kırılma anıydı''

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, "Bir pozisyonumuz vardı maçın kırılma anıydı, 2-1 öne geçsek maçı da kazanabilirdik." dedi.



Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile ilk maçına çıktığını ve Şanlıurfa'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Şanlıurfa takımının potansiyelini bildiğini ifade eden Buz, şöyle konuştu:



"Oyuncularımla 3 gün çalıştık. Bugünkü müsabakaya baktığınız zaman futbolcularımıza verdiğimiz taktiksel görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Başta çok basit bir gol yedik, akabinde futbolcularımız devam etti, bırakmadı ve güzel de bir gol attık. Soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdik. İkinci devre biraz daha baskılı, biraz daha ileri oynamak istedik. Zaman zaman hatalar yaptık ama bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bir pozisyonumuz vardı maçın kırılma anıydı, 2-1 öne geçsek maçı da kazanabilirdik. Maalesef 2-1 geriye düştük, oyuncularımız mücadele etti, hamlelerimizi de yaptık ama olmadı. Hedefimiz öncelikle puanlar toplayıp hep birlikte devre arasına girmek. Önümüzdeki süreç içinde öncelikle takımı analiz ederek hatalarımızın üstüne gitmemiz gerekiyor. Şimdi oyuncularımızın birkaç gün izinleri var, sonra bir kamp dönemi geçireceğiz. Kampta hem fiziksel hem taktiksel çalışmalar yapacağız ve adım adım hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz."



