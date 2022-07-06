İrem Karamete'den bronz madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli eskrimci İrem Karamete, kadınlar bireysel flörede bronz madalya elde etti.



Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, eskrim branşında madalyalar dağıtıldı.



Kadınlar bireysel flöre kategorisinde mücadele eden İrem Karamete, C Grubu maçlarında Fransız Morgane Patru'ya 5-4, İtalyan Erica Cipressa'ya 5-3 yenilmesine rağmen Cezayirli Chaima Nihal Guemmar'ı 5-0, Lübnanlı Rita Abou Jaoude'yi 5-4 mağlup ederek iki galibiyetle üst tura kaldı.



Son 16 turunda Portekizli Carolina Oliveira'yı 15-11, çeyrek finalde ise İtalyan Erica Cipressa'yı 15-11'le geçen İrem Karamete, yarı finale adını yazdırdı.



Bu turda İtalyan Olga Rachele Calıssi'ye 15-9 kaybeden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.



Erkekler bireysel flöre kategorisinde yarışan milli sporcu Martino Minuto ise son 16 turunda elendi.





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