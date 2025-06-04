İran'da katıldığı yarışta kaza geçiren bisikletçi Mustafa Ayyorkun vefat etti

İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of İran bisiklet yarışının 5'inci etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü Mustafa Ayyorkun, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Ayyorkun dün gece hayatını kaybetti.

calendar 04 Haziran 2025 12:50 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
İran'da katıldığı yarışta kaza geçiren bisikletçi Mustafa Ayyorkun vefat etti
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21 yaşındaki genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun, İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Mustafa Ayyorkun'un İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.


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