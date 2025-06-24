Inter, Zalewski'nin opsiyonunu kullandı!

Kış transfer döneminde Roma'dan Inter'e satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski, artık Inter'in futbolcusu.
BONSERVİS 6 MİLYON EURO
Inter'in açıklamasına göre satın alma opsiyonunu etkin hale getiren kulübün, Polonyalı sol kanat için kasasından 6 milyon Euro çıkaracak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray, bonservisi o dönem Roma'da bulunan futbolcu için oldukça istekliydi ancak transfer gerçekleşememişti.
BONSERVİS 6 MİLYON EURO
Inter'in açıklamasına göre satın alma opsiyonunu etkin hale getiren kulübün, Polonyalı sol kanat için kasasından 6 milyon Euro çıkaracak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray, bonservisi o dönem Roma'da bulunan futbolcu için oldukça istekliydi ancak transfer gerçekleşememişti.
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