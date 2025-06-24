23 Haziran
Seattle-PSG
0-2
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
1-0
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
1-4
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
2-0
23 Haziran
Cork City-Drogheda Utd
1-1
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
2-1
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
2-2
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
0-1
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
2-1
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
0-0
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
3-2
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
1-0
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
1-0
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
4-2

Inter, Zalewski'nin opsiyonunu kullandı!

Sezon başında Roma'dan kiralanan Polonyalı, artık Inter'in futbolcusu.

calendar 24 Haziran 2025 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter, Zalewski'nin opsiyonunu kullandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kış transfer döneminde Roma'dan Inter'e satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski, artık Inter'in futbolcusu.

BONSERVİS 6 MİLYON EURO

Inter'in açıklamasına göre satın alma opsiyonunu etkin hale getiren kulübün, Polonyalı sol kanat için kasasından 6 milyon Euro çıkaracak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray, bonservisi o dönem Roma'da bulunan futbolcu için oldukça istekliydi ancak transfer gerçekleşememişti.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.