Inter son dakikada puan kaybetti

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, deplasmanda Monza'ya konuk oldu.



Brianteo'da oynanan karşılaşmada Inter, son dakika golüne engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldu.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter, 10. dakikada Darmian'la öne geçerken 1 dakika sonra Ciurria'nın golüyle skor 1-1'e geldi. 22. dakikaya gelindiğinde ise Lautaro Martinez, takımını öne geçirirken ilk yarı Inter'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 90+3'e gelindiğinde ise sahneye çıkan Caldirola'nın golüyle maça eşitlik geldi ve puanlar paylaşıldı.



Maça ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada sakatlık geçirerek Kristjan Asllani'ye bırakıldı.



Bu sonuçla Inter 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırırken 34 puana yükseldi. Monza ise puanını 18 yaptı.





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