Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında evinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Inter, toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı ve Barcelona ile eşleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!
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16 Nisan 2025 23:57
Son güncelleme 17 Nisan 2025 00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Inter ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter ile Bayern Münih 2-2 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta gol perdesini açan isim 52. dakikada Harry Kane oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU ASİST YAPTI

58. dakikada karşılık veren Lautaro Martinez ile eşitliği yakalayan Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun asistini yaptığı golde 61. dakikada Benjamin Pavard ile maçta üstünlüğü yakaladı.

76. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla Eric Dier, maça eşitliği getirse de mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter adına maçın tamamında oynadı ve takımının ikinci golünde kornerden asisti yapan futbolcu oldu.

BARCELONA İLE EŞLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Inter, organizasyonda yarı finale çıktı.

İtalyan temsilcisi, yarı finalde Borussia Dortmund'u saf dışı bırakan Barcelona ile eşleşti.

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