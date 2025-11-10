Inter, sahasında Lazio'yu iki golle geçti!

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Lautaro Martinez ile 62. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.
Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada oyundan alındı.
Lazio'nun 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Öte yandan Inter, galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Inter, 24 puana yükselerek liderlik koltuğunda yer aldı. Lazio, 15 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Inter, Milan'ı konuk edecek. Lazio, Lecce'yi ağırlayacak.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Lautaro Martinez ile 62. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.
Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada oyundan alındı.
Lazio'nun 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Öte yandan Inter, galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Inter, 24 puana yükselerek liderlik koltuğunda yer aldı. Lazio, 15 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Inter, Milan'ı konuk edecek. Lazio, Lecce'yi ağırlayacak.