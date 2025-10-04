04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-184'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-245'
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-087'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
0-01'
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Inter evinde güle oynaya galip!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, Cremonese'yi sahasında 4-1 mağlup etti.

Inter evinde güle oynaya galip!
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, ligde henüz mağlubiyeti olmayan Cremonese'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Lautaro Martinez, 38. dakikada Ange-Yoan Bonny, 55. dakikada Federico Dimarco ve 57. dakikada Nicolo Barella kaydetti.


Cremonese'nin tek golü ise 87. dakikada Federico Bonazzoli'den geldi.

Inter, bu galibiyetle puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde ilk mağlubiyetini alan Cremonese ise 9 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Inter gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Cremonese ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

 

