İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, ligde henüz mağlubiyeti olmayan Cremonese'yi konuk etti.San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.Inter'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada, 38. dakikada, 55. dakikadave 57. dakikadakaydetti.Cremonese'nin tek golü ise 87. dakikada'den geldi.Inter, bu galibiyetle puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Ligde ilk mağlubiyetini alan Cremonese ise 9 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.Inter gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Cremonese ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.