Inter, Atalanta'yı tek golle geçip turu aldı

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf olmadyı başardı. Inter'in galibiyet golünü 57. dakikada Matteo Darmian kaydetti.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 72 dakika forma giyerken, Atalanta'da forma giyen Merih Demiral karşılaşmada süre almadı.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf olmadyı başardı. Inter'in galibiyet golünü 57. dakikada Matteo Darmian kaydetti.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 72 dakika forma giyerken, Atalanta'da forma giyen Merih Demiral karşılaşmada süre almadı.
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