İngiltere, üç golle üç puan aldı

UEFA Uluslar Ligi Lig B 2. Grup maçında İngiltere, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanan mücadeleyi konuk ekip İngiltere 3-0'lık skorla galip geldi.



İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 7'de Ollie Watkins, 78'de Odisseas Vlachodimos'un kendi kalesinel attığı gol ile 83'te Curtis Jones'in attığı golle geldi.



Eski Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas, maça ilk 11'de başladı. 57. dakikada oyundan alındı.



İngiltere bu galibiyetin ardından puanını 12 yaptı. Yunanistan'da 12 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki maçında İngiltere, İrlanda'yı ağırlayacak. Yunanistan, Finlandiya deplasmanına gidecek.