14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-090'
14 Ekim
Fas-Kongo
1-089'

İngiltere, Dünya Kupası'nı garantiledi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere, Letonya'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

14 Ekim 2025 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında İngiltere, Letonya deplasmanına konuk oldu. İngiltere, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Antony Gordon, 44. dakikada ve 45+4. dakikada penaltıdan Harry Kane, 58. dakikada kendi kalesine Maksims Tonisevs ve 86. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 6 maçta 18 puana ulaştı ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Letonya, 5 puanda kaldı.

İngiltere, bir sonraki maç haftasında sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bir sonraki haftayı BAY geçecek Letonya daha sonra Sırbistan ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.