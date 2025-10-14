2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında İngiltere, Letonya deplasmanına konuk oldu. İngiltere, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Antony Gordon, 44. dakikada ve 45+4. dakikada penaltıdan Harry Kane, 58. dakikada kendi kalesine Maksims Tonisevs ve 86. dakikada Eberechi Eze kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 6 maçta 18 puana ulaştı ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Letonya, 5 puanda kaldı.
İngiltere, bir sonraki maç haftasında sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bir sonraki haftayı BAY geçecek Letonya daha sonra Sırbistan ile karşılaşacak.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Antony Gordon, 44. dakikada ve 45+4. dakikada penaltıdan Harry Kane, 58. dakikada kendi kalesine Maksims Tonisevs ve 86. dakikada Eberechi Eze kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 6 maçta 18 puana ulaştı ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Letonya, 5 puanda kaldı.
İngiltere, bir sonraki maç haftasında sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bir sonraki haftayı BAY geçecek Letonya daha sonra Sırbistan ile karşılaşacak.