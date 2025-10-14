2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında İngiltere, Letonya deplasmanına konuk oldu. İngiltere, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Antony Gordon, 44. dakikada ve 45+4. dakikada penaltıdan Harry Kane, 58. dakikada kendi kalesine Maksims Tonisevs ve 86. dakikada Eberechi Eze kaydetti.



Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 6 maçta 18 puana ulaştı ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Letonya, 5 puanda kaldı.



İngiltere, bir sonraki maç haftasında sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bir sonraki haftayı BAY geçecek Letonya daha sonra Sırbistan ile karşılaşacak.



