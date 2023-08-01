İngiltere'den Samsunspor'a transfer; Olivier Ntcham

Samsunspor Transfer Haberleri: Güçlü bir kadroyla 11 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e damga vurmak isteyen Karadeniz ekibi, bombayı patlattı. Samsunspor, Swansea forması giyen Olivier Ntcham'la anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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İngiltere'den Samsunspor'a transfer; Olivier Ntcham
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01 Ağustos 2023 09:35
Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek Samsunspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, sezonu İngiltere'de Swansea City'de geçiren Olivier Ntcham'ın transferini bitirmek üzere.

Ufak pürüzlerin giderilmesi için devreye giren başkan Yüksel Yıldırım'ın büyük gayretleri sonucunda başarılı orta saha ile bu hafta içinde resmi sözleşme imzalanması planlanıyor.

İki yıllık sözleşme

Kamerun Milli Takımı oyuncularından birisi olan Ntcham'ın Kırmızı-Beyazlı ekibe çok ciddi bir katkı yapması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da takımında görmeyi çok istediği oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Tecrübesiyle fark yaratacak

Kariyeri boyunca Celtic, Marsilya ve Genoa gibi önemli kulüplerde de boy gösteren başarılı orta saha oyuncusu, toplamda 331 maçta forma giydi ve 45 gol kaydederken, 29 asist yapma başarısı gösterdi. Aynı zamanda Kamerun Milli Takımı'nın da değişmez parçalarından biri olan Ntcham, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

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