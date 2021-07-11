İngiliz basınından Beşiktaş için Isaac Mbenza iddiası!

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen son şampiyonda gözler transferlere çevrildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, şu anda Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen kanat oyuncusu Isaac Mbenza için kıran kırana pazarlık yapıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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İngiliz basınından Beşiktaş için Isaac Mbenza iddiası!
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11 Temmuz 2021 14:12
Isaac Mbenza
Isaac Mbenza
Amiens SC
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; siyah-beyazlılar, Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşinde.

Takımıyla 1 senelik sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için ilk temas sağlanırken bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor.

İsmi daha önce birçok kez Türk takımlarıyla anılan Belçikalı futbolcu, 2018'de Montpellier'den 2.5 milyon euro'ya kiralanmış ve 2019'da da 12.5 milyon euro'ya bonservisi alınmıştı.




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