Inaki Williams 236 maç sonra yok!

Athletic Bilbao'nun istikrar abidesi Inaki Williams, Pazar günkü Espanyol maçına çıkamazsa sahip olduğu rekorun gelişimi tamamlanmış olacak.



2016'dan bu yana maç kaçırmayan ve Bilbao formasıyla 236 maçtır kesintisiz oynayan Inaki Williams, son oynanan Cadiz maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yapılan testlerin sonucunda ayak bileğinden sakatlandığı açıklandı. Bir dizi tessten daha geçecek olan Inaki Williams, eğer Pazar günü Espanyol ile oynayacakları maça çıkamazsa, kendisine ait olan kesintisiz maça çıkma rekoru da böylelikle gelişimini tamamlayacak.



Ganalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak İspanya'nın Bask bölgesi Bilbao'da dünyaya gelen Williams, 2012'de Athletic Bilbao altyapısına transfer olmuştu. İspanya Milli Takımı'nı seçen 28 yaşındaki oyuncu, takımıyla 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.





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