'ilklerin kadını' İlke Özyüksel, genç kızlara örnek oluyor

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk milli pentatlet İlke Özyüksel, kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayarak, kızlar çocuklarına ilham vermenin kendisine büyük bir motivasyon sağladığını söyledi.



Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularından biri olan İlke Özyüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA'ya özel açıklamalarda bulundu.



Yüzme, koşu, eskrim, atıcılık ve engel parkurundan oluşan modern pentatlon branşında Türkiye'yi Rio 2016, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden İlke Özyüksel, bu alanda uluslararası madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanına da sahip.



Bu yıla kadar binicilik branşının da yer aldığı modern pentatlon kariyerinde 2012'den bu yana gençler ve büyüklerde birçok madalya alan İlke, genç kızlarında rol model aldığı bir isim durumunda bulunuyor.



Binicilik disiplininin de yer aldığı eski formatta 2012'den bu yana gençler ve büyüklerde birçok madalya kazanan İlke, genç kızlar için rol model haline gelen isimlerden biri oldu.



En büyük motivasyon kaynağının çocuklar olduğunu dile getiren 28 yaşındaki milli sporcu, şunları söyledi:



"Genç sporcuların bana olan ilgisini ve heyecanını görünce büyük bir motivasyon kazanıyorum. Modern pentatlon oldukça zorlu bir olimpik spor. Hem başarılı olmak hem de mental gücümüzü korumak kolay değil. Bu süreçte, kız çocuklarının bana verdiği ilhamı kullanıyorum. Bana 'Sizin sayenizde spora başladım' dediklerinde, tüm yorgunluğumu unutuyorum."



"Kadınlar sporun her alanında olmalı"



Türkiye'de modern pentatlonla özdeşleşen İlke Özyüksel, kadınların sadece sporcu olarak değil, sporun her alanında daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti.



Tüm kadınların gününü kutlayan milli sporcu, "Kadınların spor alanında daha fazla yer aldığı bir dünya diliyorum. Sadece sporcu olarak değil, antrenör, hakem, yönetici ve diğer tüm branşlarda var olduğumuz bir gelecek hayal ediyorum. Umarım tüm kadınlarımız mutlu ve başarılı olur. Ben de bir kadın olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk kadınının neler başarabileceğini göstermek için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.



"Spor çocukların kişiliklerini oluşturmakta bir numaralı yapboz parçasıdır"



İlke Özyüksel, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulunarak şunları kaydetti:



"Spor profesyonel olsun amatör olsun, mutlaka her birey tarafından yapılmalı. Özellikle çocuklar açısından, özgüvenlerini sağlamak, enerjilerini doğru yönlendirmek, sosyal ilişkiler kurma adına çok önemli. Aileler, çocukların bu yönlerini geliştirmeleri için hangi branş olursa olsun onları spora yönlendirmeli. Spor yapan çocukların bakış açıları, özgüvenleri, kendilerini ifade edişleri o kadar farklı oluyor ki. Spor çocukların kişiliklerini oluşturmakta bir numaralı yapboz parçasıdır."