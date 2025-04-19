İlker Yağcıoğlu: 'Galatasaray; 40 gün 40 gece!'

İlker Yağcıoğlu, Galatasaray - Bodrum FK maçını TRT Spor'da yorumlarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"40 gün 40 gece oynansa Bodrumspor'un puan alma ihtimali yoktu. Böyle bir oyunla oradan çıkamazsın. Geçen hafta Samsunspor maçının ardından Okan hocanın 'Galatasaray'ın iştahını herkes gördü' lafı dikkatimi çekmişti, o iştah devam etti."
"TORREIRA, MÜKEMMEL OYNADI"
"Öteki tarafı unutmuş bir Bodrumspor vardı. Galatasaray'ın hareketli oyunu, iştahı ve Torreira'nın mükemmel oynadığı bir maç. İstatistikler anormal. Orta sahayı geçtiklerini gol saysak pasla belki yine kazanamazdı."
"SEZON BAŞINDA GİBİ BİR GALATASARAY İZLİYORUZ"
"Galatasaray, gaza bastı. Kupadaki Fenerbahçe maçıyla başlayan süreç, arkasından Samsun deplasmanı ve bu maçtaki oyun. Son 2 aylık periyotta izlediğim Galatasaray'dan çok farklı. Üretemeyen Galatasaray gitti, sezon başındaki gibi coşkulu bir Galatasaray izlemeye başladık."
"5-6 OLMADIYSA..."
"Yunus Akgün çok etkili bir oyun oynamadı. Diğerlerine göre düşük kaldı. Barış Alper Yılmaz biraz pas hatası yaptı. Kendi seviyelerine yakın oynasalardı skor daha erken kopabilirdi. 5-6 olmadıysa Galatasaray'ın şanssızlğı, Bodrum'un şansı ve kalecinin oyunu. Hafta başı ilk maçı oynamak böyle yakın giden liglerde sıkıntı olabilir ama kazandı, rakibi Fenerbahçe'nin maçını bekleyecek."
Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"40 gün 40 gece oynansa Bodrumspor'un puan alma ihtimali yoktu. Böyle bir oyunla oradan çıkamazsın. Geçen hafta Samsunspor maçının ardından Okan hocanın 'Galatasaray'ın iştahını herkes gördü' lafı dikkatimi çekmişti, o iştah devam etti."
"TORREIRA, MÜKEMMEL OYNADI"
"Öteki tarafı unutmuş bir Bodrumspor vardı. Galatasaray'ın hareketli oyunu, iştahı ve Torreira'nın mükemmel oynadığı bir maç. İstatistikler anormal. Orta sahayı geçtiklerini gol saysak pasla belki yine kazanamazdı."
"SEZON BAŞINDA GİBİ BİR GALATASARAY İZLİYORUZ"
"Galatasaray, gaza bastı. Kupadaki Fenerbahçe maçıyla başlayan süreç, arkasından Samsun deplasmanı ve bu maçtaki oyun. Son 2 aylık periyotta izlediğim Galatasaray'dan çok farklı. Üretemeyen Galatasaray gitti, sezon başındaki gibi coşkulu bir Galatasaray izlemeye başladık."
"5-6 OLMADIYSA..."
"Yunus Akgün çok etkili bir oyun oynamadı. Diğerlerine göre düşük kaldı. Barış Alper Yılmaz biraz pas hatası yaptı. Kendi seviyelerine yakın oynasalardı skor daha erken kopabilirdi. 5-6 olmadıysa Galatasaray'ın şanssızlğı, Bodrum'un şansı ve kalecinin oyunu. Hafta başı ilk maçı oynamak böyle yakın giden liglerde sıkıntı olabilir ama kazandı, rakibi Fenerbahçe'nin maçını bekleyecek."