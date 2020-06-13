İlker Yağcıoğlu: 'Fenerbahçe'yi Altay ayakta tuttu'

Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet golünü 59. dakikada frikikten Bernard Mensah kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 87. dakikada Vedat Muriqi (penaltı) ve 88. dakikada Luiz Gustavo'dan geldi.Takvim Gazetesi yazarlarından İlker Yağcıoğlu, Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi yorumladı ve kaleci Altay'la Gustavo için şu ifadeleri kullandı:88 günlük aranın ardından Süper Lig'e "merhaba" dedik. Fenerbahçe de aylar sonra 10 kişi kalmasına rağmen Kayserispor'u yenmeyi başardı. 8 haftalık mini bir lig oynayacağız. Dolayısıyla iyi oyundan ziyade sonuca odaklı bir lig olacak. Fenerbahçe dün akşam 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanarak üzerine düşeni yaptı.Ozan atıldıktan sonra hücumda istediği etkilniği bir türlü sağlayamayan Fenerbahçe, ikinci yarıda son bölümde Emre ve Vedat'ın oyuna girmesiyle bir anda kabuk değiştirdi ve maçı kazandı..Skor 1-0 Kayseri'nin lehineyken kaleci Altay'ın Fenerbahçe'yi oyunda tuttuğunu unutmamak gerek. Bu galibiyet salı akşamki maçı öncesi de Fenerbahçe'ye moral oldu. Ama Ozan Tufan'ın yokluğu orta sahada bence kolay kolay dolmayacaktır.Açıkçası kalan haftalarda seyircinin olmadığı maçlarda oyuncuları motive etmek çok zor oluyor. Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı.İyi mücadele etti. Golünü de attı.Kayseri'nin golcüsü etkisizdi..