İlkay Gündoğan: "Bence 1 puana mutlu olalım"

Derbide konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın golünü atan İlkay Gündoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan: 'Bence 1 puana mutlu olalım'
Trendyol Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılılar'a beraberliği getiren ve Galatasaray'daki ilk golünü atan İlkay Gündoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"1 ADAM EKSİK OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Mücadeleyi değerlendiren Gündoğan, "90 dakikaya bakınca 1 puandan mutlu olmanız gerekiyor. 55-60 dakika Beşiktaş'a karşı 1 adam eksik oynamak kolay değil." dedi.

"3 PUANA DAHA YAKINDIK"

3 puana daha yakın olduklarını söyleyen deneyimli futbolcu, "10 oyuncuyla oynadığımız oyunu 11 oyuncuyla oynamalıydık. İlk 30 dakika çok sabırsız ve aceleci oynadık. Oyun dengesi çok iyi değildi. Kolay top kayıplarıyla 10 kişi kaldık. Golü kalemizde gördüğümüz pozisyonda da hata yaptık. Biraz gereksizdi aslında. Oyunun kontrolünü daha iyi yapmalıydık aslında, yapamadık. 1 adam eksik kaldık. Sonunda ikinci yarıda iyi bir denge bulmamız gerekiyordu. İyi mücadele ettik orada. 1 puandan fazlasını hak ettik. İkinci gol olabilirdi aslında. Biz 3 puana daha yakındık aslında. Öyle düşünüyorum. 90 dakikayı görünce 1 puanla mutlu olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

"İLK 30 DAKİKA BİZE DERS OLMALI" 

Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan, "10 kişi kalınca oyun tabii ki değişiyor. Hocayla iletişim kurduk. Hele de böyle bir rakibe karşı, böyle bir derbide daha çok değişiyor oyun. Formasyon değişikliği yaptık. Mario Lemina stopere geçti. Ben defans önü Torreira ile birlikte oynadım. Orada oyunu kurmayı, oyun dengesini lehimize kurmayı denedik. Daha sabırlıydık. Keşke 11 kişiyken de sabırlı olsaydık. Olacak, inşallah daha iyi olacak. Liverpool maçından sonra bize bir yönden ilk 30 dakika ders olması gerekiyor. İyi analiz etmeliyiz. Yine de 1 puan bizim için bu maçta. 3 de olabilirdi ama 1 puan iyi. İkinci yarıdaki mentaliteyle devam etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
