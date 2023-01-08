İlk yarı için ne dediler?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde kapattı. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI



"Okan Buruk'un maç öncesi yapılan planlarının tamamı tuttu ilk devrede. Bunda Fenerbahçe'nin oynamayı tercih ettiği oyunun da etkisi yüksek. Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı Giresunspor maçı hariç dörtlü oynayıp kazanamadığı maç yok bu sezon. Bana kalırsa Jesus yanlış başladı maça. Okan Buruk hiçbir sürpriz ile karşılaşmadı. Kadıköy'de oynuyorsun, taraftarını yanına alman lazım. Gustavo Henrique, sarı kartla oynuyor ve Barış Alper'i tutuyor. Sahada kalması büyük risk. Muslera iki tane top çıkardı... Batshuayi'nin vurduğu top Oliveira'nın golünden daha etkili bir şuttu ama kalede fark var. Biri yetenekli kaleci, diğeri büyük kaleci. Galatasaray, Kadıköy'de 3-1 kazandığı maçta bile bu kadar pozisyon bulamadı."



ERMAN TOROĞLU'NUN YORUMLARI



"Futbolcular iyi niyetli. Hakem bence iyi gitti. İlk 45 dakikada Galatasaray nasıl istiyorsa öyle oynadı. Fenerbahçe'yi de nasıl istiyorsa öyle oynattı. Oyunun bütün direksiyonu Galatasaray'ın elinde. İlk yarı arabayı Galatasaray kullandı. Fenerbahçe hiçbir tepki gösteremedi. Fenerbahçe'nin savunması ağır. Galatasaray arkaya öyle bir gitti ki defans oyuncuları geriye gelmek zorunda kaldı. İlk 45 dakikada Okan Buruk dersine çok iyi çalışmış. Bu tür maçlarda sarı kartı görenler dikkatli olacak. Bu tür maçlarda oyuncular o kadar da aptal değillerdir diye düşünüyorum. İkinci sarı kartı da görmezler. Galatasaray şu an bir tık önde."



ELVİR BALİÇ'İN YORUMLARI



"İlk yarıyı izledikten sonra Okan Hoca'nın ne kadar doğru tercihler yaptığını gördüm. Oliveira ilk yarıda gerçekten müthiş oynadı. Galatasaray'da oyuncuların fiziksel gücü ve teknik kapasitesi çok yüksek. Fenerbahçe ilk 10 dakikanın dışında tamamen kendi oyunundan uzaklaştı. Fenerbahçe için ilk yarıda 1-0 bile iyi skor."



TUGAY KERİMOĞLU'NUN YORUMLARI



Oyuna doğru başlayıp etkili oynadı Galatasaray. Basit oyunla hedefe yöneldiler. Okan Buruk'un düşündükleri karşılığını gördü.



İLKER YAĞCIOĞLU'NUN YORUMLARI



Fenerbahçe çok fazla top kaybı yaptı. 3'lü oynadıkları maçlarda Fenerbahçe hücumda etkili olamıyor. İlk devrede 0.27 gol beklentisi var. Acil bir şekilde Gustavo Henrique oyundan çıkarılmalı. Sanki Jesus'un planları çözüldü. Takımlar, Fenerbahçe'nin kalesine artık çok rahat geliyor. 1 gol var ama en az 4-5 pozisyon var.



FEYYAZ UÇAR'IN YORUMLARI



Okan Hoca'nın kafasındaki ilk yarı oynandı, tam! Fenerbahçe, teknik olarak hiçbir şey ortaya koyamıyor. Defansı ağır olduğu için öne çıkamıyor, bunun sıkıntısını çekiyor. Bu gidişat, Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanacak gibi.





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