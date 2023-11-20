İlhan Palut'tan Antalyaspor maçı açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde Antalyaspor'la oynayacakları maç için, "Deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız" şeklinde konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut'tan Antalyaspor maçı açıklaması!
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20 Kasım 2023 13:02
Son güncelleme 20 Kasım 2023 13:03
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, bu maçta çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermeleri gerektiğini söyledi.

Çaykur Didi Stadı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Palut, Bitexen Antalyaspor'un son haftalarda iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Rakiplerinin özellikle son iki maçta performansını yukarı çektiğini ifade eden Palut, "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız." dedi.

Palut, milli takımdaki oyuncuların sağlıklı şekilde dönmelerini beklediklerini kaydederek, "Altin Zeqiri, Martin Minchev, Alikulov, Attila ve Dal Varesanovic milli takımlarda süre alıyor. Çarşamba günü bu futbolcularla antrenmana çıkacağız. Çok doğaldır ki takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum." diye konuştu.

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