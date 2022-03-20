İlhan Palut: 'Fenerbahçe'ye kaptırmayacağız'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle ilgili konuşan İlhan Palut "Üst sıralar için önemli bir karşılaşmaydı. İkinci yarının başlamasıyla beraber hiçbir şekilde topa sahip olamadık. Kendi yarı sahamızdan çıkmakta zorlandık. Bu, uzunca bir süre devam etti maalesef." dedi.



İlhan Palut kötü oynadıklarını vurgularken "Tabiri caizse hiçbir şey yapmadık ikinci yarı. Fenerbahçe, ikinci yarı çok arzuluydu ve o oyunlarıyla da galibiyeti hak ettiler. Üzülmeye bile vakit yok. Ligin boyu kısaldı." ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında konuşan İlhan Palut "İkinci yarı puan alacak performans göstermedik. Fenerbahçe isteğiyle maçı kendisine çevirdi. Onları tebrik ederim. Üzülmeye bile vakit yok. Ligin boyu kısaldı. Bu maçta neden böyle pasif hale geldik, bunu değerlendireceğiz. Bu yarışı asla bırakmayacağız. Bu maçı bir daha izleyeceğim. Oyuncularımla ikinci yarının nedenlerini konuşacağız. Bir daha bunu yaşamamak için konuşacağız" dedi.



İlhan Palut ayrıca "Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarını zor atmosferlerde oynadık. Zaman zaman iyi karşılık verdik. Kırılma anları da aleyhimize işledi. Bu maçta ikinci yarı inanılmaz öz güvenini kaybetmiş bir takım vardı. Baskıdan olmuş olabilir." açıklamasını yaptı.



Ligdeki yarışla ilgili soruyu yanıtlayan İlhan Palut "İkincilik için güzel bir avantajımız vardı. '2 puan öndeyiz, bir şey olmaz' diyemem. Üzülüyoruz. Bunu korumak için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe de güçlü bir camia, bu moralle yarışta devam edeceklerdir. Bir maçla kırılma yaşamayacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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