Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Andre Iguodala, eski takım arkadaşı Jordan Poole'un savunma tarafında "kendini vermemesi" hakkında konuştu.



Bu yazın başında Chris Paul takasıyla Washington Wizards'a gönderilen Poole, geçtiğimiz iki senede Warriors'ın hücuma katkı sağlayan önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak Iguodala, Poole'un zaman zaman savunma tarafında kasıtlı bir şekilde eforundan kıstığını fark etmişti.



JJ Redick'in 'Old Man and The Three' isimli podcast'inde yer alan Iguodala, Poole'a savunma tarafına daha fazla enerji vermesi için ilham verme girişimlerini esprili bir şekilde anlattı:



"Kendisini kardeşim gibi severim ve bir seferinde şunu söylemiştim: 'Jordan, kasıtlı olarak kendini vermemeye çabalıyor gibi gözüküyorsun, bu ne kadar enerji gerektiren bir şey farkında mısın? Aslında kendini versen daha az enerji harcarsın.'"



Geçen sezon maç başına 20,4 sayı ortalamasına sahip olmasına rağmen, Poole'un şut oranı çaylak yılından bu yana en düşük seviye olan %43'e gerilemişti.