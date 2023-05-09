Igor Kokoskov'a NBA'den yeni talip

Bir dönem Fenerbahçe Beko'yu da çalıştıran Igor Kokoskov'a NBA ekibi Atlanta Hawks takip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Igor Kokoskov'a NBA'den yeni talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 18:48
Son güncelleme 09 Mayıs 2023 18:50
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Igor Kokoskov, NBA'de yeni bir takıma imza atmaya hazırlanıyor.

Yunan basınında yer alan habere göre; gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen NBA ekibi Atlanta Hawks, antrenör ekibine Igor Kokoskov'u katmak istiyor.

Habere göre; Hawks yönetimi başantrenör Quin Snyder'in yanına güçlü bir teknik ekip kurmak istiyor ve Sırp başantrenör Kokoskov, teknik ekip için ilk düşünülen isim konumunda.

Brooklyn Nets'ten ayrılan 51 yaşındaki Kokoskov; 1999 ila 2006 yılları arasında Missouri Üniversitesi'nde, 2015 ile 2018 yılları arasında ise Utah Jazz'de Snyder'in yanında çalışmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery