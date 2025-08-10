10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-334'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-032'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-033'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Iğdır FK, Sarıyer'i son dakika golüyle yıktı!

Trendyol 1.Lig'de ilk hafta mücadelesinde Iğdır FK, evinde Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

calendar 09 Ağustos 2025 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Iğdır FK, Sarıyer'i son dakika golüyle yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1.Lig ilk hafta mücadelesinde Iğdır FK, 1.Lig'e yeni yükselen Sarıyer'i sahasında ağırladı.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede Turgut Doman düdük çaldı.

Iğdır FK'nın 2 golü de penaltılarla olmak üzere 42. ve 90+7. dakikada Bruno Gianni'den gelirken Sarıyer'in golünü 45+2. dakikada Papis Dembele kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 3 yaparken Sarıyer ise puanla tanışamadı.

Sarıyer, Trendyol 1.Lig'de 2.hafta mücadelesinde evinde Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise deplasmanda Sakaryaspor'un konuğu olacak.

Stat: Iğdır Şehir


Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Dk. 63 Caner Cavlun), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Rotariu (Dk. 83 Camara), Eysseric (Dk. 63 Avramovskı) Fofana (Dk. 75 Ethemi), Bruno

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Dk. 77 Fethi Özer), Babacar (Dk. 83 Anıl Koç), Urie (Dk. 77 Mehmet Ali Büyüksayar), Berkay Aydoğmuş (Dk. 54 Hasan Emre Yeşilyurt)

Goller: Dk. 42. Bruno (Penaltıdan), 90+6. Gianni Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK), 45+2 Dembele (Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 55 Hasan Emre Yeşilyurt Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 90+3 Anıl Koç (Sarıyer), Dk. 45+1 Ali Yaşar (Iğdır FK)

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.