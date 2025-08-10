Iğdır FK, Sarıyer'i son dakika golüyle yıktı!

Trendyol 1.Lig ilk hafta mücadelesinde Iğdır FK, 1.Lig'e yeni yükselen Sarıyer'i sahasında ağırladı.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede Turgut Doman düdük çaldı.
Iğdır FK'nın 2 golü de penaltılarla olmak üzere 42. ve 90+7. dakikada Bruno Gianni'den gelirken Sarıyer'in golünü 45+2. dakikada Papis Dembele kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 3 yaparken Sarıyer ise puanla tanışamadı.
Sarıyer, Trendyol 1.Lig'de 2.hafta mücadelesinde evinde Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise deplasmanda Sakaryaspor'un konuğu olacak.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Dk. 63 Caner Cavlun), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Rotariu (Dk. 83 Camara), Eysseric (Dk. 63 Avramovskı) Fofana (Dk. 75 Ethemi), Bruno
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Dk. 77 Fethi Özer), Babacar (Dk. 83 Anıl Koç), Urie (Dk. 77 Mehmet Ali Büyüksayar), Berkay Aydoğmuş (Dk. 54 Hasan Emre Yeşilyurt)
Goller: Dk. 42. Bruno (Penaltıdan), 90+6. Gianni Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK), 45+2 Dembele (Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 55 Hasan Emre Yeşilyurt Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 90+3 Anıl Koç (Sarıyer), Dk. 45+1 Ali Yaşar (Iğdır FK)
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede Turgut Doman düdük çaldı.
Iğdır FK'nın 2 golü de penaltılarla olmak üzere 42. ve 90+7. dakikada Bruno Gianni'den gelirken Sarıyer'in golünü 45+2. dakikada Papis Dembele kaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 3 yaparken Sarıyer ise puanla tanışamadı.
Sarıyer, Trendyol 1.Lig'de 2.hafta mücadelesinde evinde Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise deplasmanda Sakaryaspor'un konuğu olacak.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Dk. 63 Caner Cavlun), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Rotariu (Dk. 83 Camara), Eysseric (Dk. 63 Avramovskı) Fofana (Dk. 75 Ethemi), Bruno
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Dk. 77 Fethi Özer), Babacar (Dk. 83 Anıl Koç), Urie (Dk. 77 Mehmet Ali Büyüksayar), Berkay Aydoğmuş (Dk. 54 Hasan Emre Yeşilyurt)
Goller: Dk. 42. Bruno (Penaltıdan), 90+6. Gianni Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK), 45+2 Dembele (Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 55 Hasan Emre Yeşilyurt Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 90+3 Anıl Koç (Sarıyer), Dk. 45+1 Ali Yaşar (Iğdır FK)