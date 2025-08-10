Iğdır FK, Sarıyer'i son dakika golüyle yıktı!

Trendyol 1.Lig ilk hafta mücadelesinde Iğdır FK, 1.Lig'e yeni yükselen Sarıyer'i sahasında ağırladı.Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede Turgut Doman düdük çaldı.Iğdır FK'nın 2 golü de penaltılarla olmak üzere 42. ve 90+7. dakikadaden gelirken Sarıyer'in golünü 45+2. dakikadakaydetti. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 3 yaparken Sarıyer ise puanla tanışamadı.Sarıyer, Trendyol 1.Lig'de 2.hafta mücadelesinde evinde Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise deplasmanda Sakaryaspor'un konuğu olacak.Iğdır ŞehirTurgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem PotukFurkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Dk. 63 Caner Cavlun), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Rotariu (Dk. 83 Camara), Eysseric (Dk. 63 Avramovskı) Fofana (Dk. 75 Ethemi), BrunoMuhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Dk. 77 Fethi Özer), Babacar (Dk. 83 Anıl Koç), Urie (Dk. 77 Mehmet Ali Büyüksayar), Berkay Aydoğmuş (Dk. 54 Hasan Emre Yeşilyurt)Dk. 42. Bruno (Penaltıdan), 90+6. Gianni Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK), 45+2 Dembele (Sarıyer)Dk. 32 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 55 Hasan Emre Yeşilyurt Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 90+3 Anıl Koç (Sarıyer), Dk. 45+1 Ali Yaşar (Iğdır FK)