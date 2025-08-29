28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Sadettin Saran'dan Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili açıklama yaptı.

calendar 29 Ağustos 2025 09:49
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, geleceği tartışılan teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruya NOW TV ekranlarında cevap verdi.

Saran, "Göreve gelirseniz Mourinho'yla devam edecek misiniz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"GELİRSEK OTURUP KONUŞACAĞIZ"



"Pazar günü maç var. Başkan adayı takımını da hocasını da kötülemez. Gelirsek hocamızla oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Conte'yi getirmek yakın zamanda söz konusu değil, şu an çok mutlu. Ben onun en uygun isim olduğunu düşünmüştüm. Napoli'yi bekliyordu ama bir şekilde buluştuk, prensipte anlaştık. Ben aday olmayınca olmadı. Şu an mutlu."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer sorusuna cevap veren Saran, "Acil 2 transfer yapacağız; Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi" dedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzükte değişikliğe gideceklerini aktaran Sadettin Saran, "3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1.5 sene olacak" şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ

Bugün olsa Aziz Yıldırım'ın elini sıkar mısınız? sorusunu cevaplyan Saran: "Ben birlik beraberliği boşuna söylemiyorum. Tabii ki sıkarım. Ayrıca Aziz Bey beni Fenerbahçe camiasına getiren insandır. Allah razı olsun. Elini de sıkarım. Öyle bir niyetim var zaten." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
