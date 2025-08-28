Rams Başakşehir, Avrupa'ya veda etti!

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Başakşehir, deplasmanda Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir, Romanya'da Ion Oblemenco Stadyumu'ndan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Universitatea Craiova'ya galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefam Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba'dan geldi.
Rams Başakşehir'in tek golünü 7. dakikada Davie Selke kaydetti.
Başakşehir'de Christian Operi, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.
9. dakikada Universitatea Craiova beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Rumen futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas çizgisi önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Baiaram'ın pasında topla buluşan Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, bu vuruşta da meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Bancu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Baiaram'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-1.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Shomurodov'un pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Kemen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
67. dakikada Operi'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Opoku'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.
81. dakikada Universitatea Craiova farkı 2'ye çıkardı. Mekvabishvili'nin pasında altıpas çizgisinin önünde topla buluşan Nsimba, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-1.
Romanya ekibi, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Stat: Ion Oblemenco
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Dk. 90+2 Cretu), Baluta (Dk. 90+4 Houri), Cicaldau (Dk. 77 Mekvabishvili), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 77 Nsimba)
İstanbul Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün (Dk. 63 Fayzullaev), Berat Özdemir (Dk. 63 Umut Güneş), Crespo (Dk. 46 Kemen), Shomurodov, Brnic (Dk. 81 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 73 Da Costa)
Goller: Dk. 7 Selke (İstanbul Başakşehir), Dk. 9 Cicaldau, Dk. 27 Baiaram, Dk. 82 Nsimba (Universitatea Craiova)
Kırmızı kart: Dk. 80 Operi (İstanbul Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 20 Baluta, Dk. 54 Badelj, Dk. 63 Bancu (Universitatea Craiova), Dk. 47 Deniz Türüç (Yedek kulübesi), Dk. 54 Selke, Dk. 54 Shomurodov, Dk. 90+1 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir)
