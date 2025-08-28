Rams Başakşehir, Avrupa'ya veda etti!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Başakşehir, deplasmanda Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi.İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir, Romanya'da Ion Oblemenco Stadyumu'ndan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Universitatea Craiova'ya galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefam Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba'dan geldi.Rams Başakşehir'in tek golünü 7. dakikada Davie Selke kaydetti.Başakşehir'de Christian Operi, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Bu sonuçla birlikte Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas çizgisi önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.19. dakikada Baiaram'ın pasında topla buluşan Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, bu vuruşta da meşin yuvarlağı kornere çeldi.Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.60. dakikada Shomurodov'un pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Kemen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.67. dakikada Operi'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Opoku'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.Romanya ekibi, karşılaşmayı 3-1 kazandı.Ion OblemencoDaniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Dk. 90+2 Cretu), Baluta (Dk. 90+4 Houri), Cicaldau (Dk. 77 Mekvabishvili), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 77 Nsimba)Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün (Dk. 63 Fayzullaev), Berat Özdemir (Dk. 63 Umut Güneş), Crespo (Dk. 46 Kemen), Shomurodov, Brnic (Dk. 81 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 73 Da Costa)Dk. 7 Selke (İstanbul Başakşehir), Dk. 9 Cicaldau, Dk. 27 Baiaram, Dk. 82 Nsimba (Universitatea Craiova)Dk. 80 Operi (İstanbul Başakşehir)Dk. 20 Baluta, Dk. 54 Badelj, Dk. 63 Bancu (Universitatea Craiova), Dk. 47 Deniz Türüç (Yedek kulübesi), Dk. 54 Selke, Dk. 54 Shomurodov, Dk. 90+1 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir)