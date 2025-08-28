28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-178'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-046'
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
2-035'
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
0-05'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
0-06'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1DA
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
2-135'
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
2-035'
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
0-05'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
0-17'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından transferler hakkında açıklama yaptı.

28 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyon Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

"1-2 TANE EKSİK KALDI"

Transfer konusuna değinen Özbek, "Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
