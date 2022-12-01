İfadesine inanılamadı; 'Kayınbiraderimi görmeye gittim'

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.



Derbinin faili yaptığı savunmada korner direğiyle kalecinin kafasını kırmasının bilinçli bir şey olmadığını, kayın biraderini görmek istediği için karşı tribüne doğru gittiğini söyledi. Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz Pazar oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.



KALECİNİN KAFASINDA KORNER DİREĞİ KIRDI



Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu. Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.



Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HOLİGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ayrıntılı ifadesine ulaşıldı.



"KAYINBİRADERİMİ GÖRMEK İÇİN GİTTİM"



Sabah'ta yer alan habere göre, adeta şaka gibi savunma yapan Mehmet Nihat Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

















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