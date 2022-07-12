Idrissa Gueye kararını verdi!

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Paris Saint Germain'in Senegalli oyuncusu Idrissa Gana Gueye, geleceği hakkındaki kararı verdi.



PSG'DE KALACAK



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Paris Saint Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gueye, sözleşmesini tamamlama kararı aldı. Paris Saint Germain'den yıllık 5 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, Galatasaray'ın teklifine "şimdilik" sıcak bakmıyor.



TÜRK KULÜPLERİNE GÜVENMİYOR



Haberde; Türk kulüplerinin oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Gueye'nin, Galatasaray'ın kendisinin maaşını karşılayamayacağını düşündüğü için bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi. PSG'den ayda yaklaşık 500 bin euro kazanan Gueye'nin kendisini çok heyecanlandıran bir proje teklifi gelmediği sürece takımda kalmayı düşündüğü belirtildi.



Gueye'nin takımdan ayrılmak istememesinin bir diğer sebebinin de kışın gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası olduğu yazıldı. Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun bu döneminde kulüp değiştirerek milli takımdaki yerini riske atmak istemediği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain ile 33 maça çıkan Idrissa Gana Gueye, 4 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.







