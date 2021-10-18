iddaa oranları: Beşiktaş - Galatasaray

iddaa risk yönetimi, Beşiktaş - Galatasaray maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com
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iddaa oranları: Beşiktaş - Galatasaray
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18 Ekim 2021 15:34
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek.

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi

Beşiktaş'a 2.05 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın galibiyet oranını 2.55 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.10 oldu.

Öte yandan 2.5 alt oranı; 1.84, üst oranı ise 1.60 olarak açıklandı.

Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi, 25 Ekim pazartesi günü, 20:00'de oynanacak.


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