Icardi ve Batshuayi, rakiplerini geride bıraktı

Galatasaray'ın Batshuayi, Beşiktaş'ın Immobile ve Fenerbahçe'nin En-Nesyri takviyeleriyle, 'Üç Büyükler'in yeni sezondaki santrfor rotasyonları büyük oranda netleşti.
Futbolseverler, şampiyonluğun en güçlü üç adayını heyecanla izlerken gözler golcülerde olacak. Üç takımın da '9 numaraları' dünyaca ünlü yıldızlara emanet. Icardi'den sonra En-Nesyri ve İmmobile de en büyük liglerde kazandıkları deneyimleri yeni takımlarına yansıtmaya çalışacak.
ICARDI - BATSHUAYI (25.5 MİLYON EURO)
Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, yıldız forveti Icardi ile yola devam ederken, Batshuayi takviyesi yaptı. Aslan'ın mevcut santrforlarının toplam piyasa değeri 25.5 milyon Euro. Fenerbahçe'de Dzeko'nun yedeği olan Batshuayi, Galatasaray'da da Icardi'yi zorlayacak. Buruk, Arjantinli ve Belçikalı santrforların zaman zaman ikili olarak da oynatabilir. Santrfor pozisyonundaki yerliler ise Halil Dervişoğlu, Eren Aydın ve Baran Demiroğlu.
EN-NESYRI & DZEKO (22.7 MİLYON EURO)
Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en pahalı transferiyle, santrfor pozisyonunu Youssef En-Nesyri'ye emanet etti. Geçen sezon takımı sırtlayan Edin Dzeko, yedeğe düştü. Kariyerinde ilk kez İspanya dışında boy gösterecek Faslı forvetin performansı, Kanarya'yı doğrudan etkileyecek. Dzeko ise Lugano maçında yaptığı hat-trick'le sarı-lacivertli takıma her şartta katkı yapabileceğini kanıtladı. Fener'in santfor rotasyonunda yerli olarak Cenk Tosun var.
IMMOBİLE & ABOUBAKAR (7.4 MİLYON EURO)
Beşiktaş, Ciro İmmobile'yi renklerine katarak ses getirdi. 34 yaşındaki yıldız, hem golcülüğü hem de liderlik özelliği ile Kartal'ı ayakta tutmaya çalışacak. Immobile'nin mevcut kadrodaki yedeği, Vincent Aboubakar. Ancak Kamerunlu forvetin geleceği belirsizliğini koruyor. Jackson Muleka, bu iki ismin arkasında bekleyecek. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ise yerliler. Ancak rotasyon değişebilir.
Futbolseverler, şampiyonluğun en güçlü üç adayını heyecanla izlerken gözler golcülerde olacak. Üç takımın da '9 numaraları' dünyaca ünlü yıldızlara emanet. Icardi'den sonra En-Nesyri ve İmmobile de en büyük liglerde kazandıkları deneyimleri yeni takımlarına yansıtmaya çalışacak.
ICARDI - BATSHUAYI (25.5 MİLYON EURO)
Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, yıldız forveti Icardi ile yola devam ederken, Batshuayi takviyesi yaptı. Aslan'ın mevcut santrforlarının toplam piyasa değeri 25.5 milyon Euro. Fenerbahçe'de Dzeko'nun yedeği olan Batshuayi, Galatasaray'da da Icardi'yi zorlayacak. Buruk, Arjantinli ve Belçikalı santrforların zaman zaman ikili olarak da oynatabilir. Santrfor pozisyonundaki yerliler ise Halil Dervişoğlu, Eren Aydın ve Baran Demiroğlu.
EN-NESYRI & DZEKO (22.7 MİLYON EURO)
Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en pahalı transferiyle, santrfor pozisyonunu Youssef En-Nesyri'ye emanet etti. Geçen sezon takımı sırtlayan Edin Dzeko, yedeğe düştü. Kariyerinde ilk kez İspanya dışında boy gösterecek Faslı forvetin performansı, Kanarya'yı doğrudan etkileyecek. Dzeko ise Lugano maçında yaptığı hat-trick'le sarı-lacivertli takıma her şartta katkı yapabileceğini kanıtladı. Fener'in santfor rotasyonunda yerli olarak Cenk Tosun var.
IMMOBİLE & ABOUBAKAR (7.4 MİLYON EURO)
Beşiktaş, Ciro İmmobile'yi renklerine katarak ses getirdi. 34 yaşındaki yıldız, hem golcülüğü hem de liderlik özelliği ile Kartal'ı ayakta tutmaya çalışacak. Immobile'nin mevcut kadrodaki yedeği, Vincent Aboubakar. Ancak Kamerunlu forvetin geleceği belirsizliğini koruyor. Jackson Muleka, bu iki ismin arkasında bekleyecek. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ise yerliler. Ancak rotasyon değişebilir.
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