Icardi'nin yakın dostundan itiraf: 'Asla katlanamaz'

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin arkadaşı Venezuelalı aktör Alejandro Nones, Icardi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"MARKALARLA İŞİ YOKTUR"
Icardi'ye övgü yağdıran Nones, "Mauro'yu çok iyi tanıyorum ve onun son derece duyarlı bir adam olduğunu düşünüyorum. İyi ve sakin bir insan. Markalarla ve gösterişle ilgilenmiyor. Mütevazı bir insan. Ayrıca kendisi çok komik ve eğlencelidir." sözlerini sarf etti.
"ASLA KATLANAMAZ"
Icardi'nin kötü kokulara asla dayanamadığını söyleyen Nones, "Mauro, asla kötü kokulara dayanamaz. 'Ozmofobi' adını koyduğu fobi yüzünden Icardi'nin, Wanda'ya buzdolabını boşalttığını gördüm." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 15 gol 3 asist kaydetti.
"MARKALARLA İŞİ YOKTUR"
Icardi'ye övgü yağdıran Nones, "Mauro'yu çok iyi tanıyorum ve onun son derece duyarlı bir adam olduğunu düşünüyorum. İyi ve sakin bir insan. Markalarla ve gösterişle ilgilenmiyor. Mütevazı bir insan. Ayrıca kendisi çok komik ve eğlencelidir." sözlerini sarf etti.
"ASLA KATLANAMAZ"
Icardi'nin kötü kokulara asla dayanamadığını söyleyen Nones, "Mauro, asla kötü kokulara dayanamaz. 'Ozmofobi' adını koyduğu fobi yüzünden Icardi'nin, Wanda'ya buzdolabını boşalttığını gördüm." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 15 gol 3 asist kaydetti.