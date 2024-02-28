Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
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27 Şubat 2024 23:44
Son güncelleme 28 Şubat 2024 00:10
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmesinin ardından paylaşım yaptı.

Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı kullandı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:





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